Jednoślady Piaggio najpopularniejsze w Europie. Ponad 200 tys. sprzedanych egzemplarzy

Piaggio to marka, która oferuje głównie skutery i z nimi jest kojarzona. W tym oczywiście z kultowymi Vespami. Jednak firma ta ma pod swoimi skrzydłami też takie marki motocyklowe jak Moto Guzzi i Aprilia, które rosną w siłę. Jak podkreślają przedstawiciele włoskiego koncernu, to właśnie znacząco się zwiększająca popularność tych marek znacząco przyczyniła się do dobrego wyniku.