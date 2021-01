Moto Guzzi obchodzi 100 lat istnienia i prezentuje jubileuszowe wersje swoich motocykli

Moto Guzzi niedawno zaprezentowało nowe wersji swoich najważniejszych modeli V7, V85 TT i V9 i to właśnie te najpopularniejsze modele włoskiej marki na jej setne urodziny otrzymają specjalnie limitowane wersje, które będzie można kupić przez 2021 r. Mają one wygląd nawiązujący do barw motocykla 350 Bialbero, który w latach 50. pozwolił na wywalczenie pięciu tytułów mistrza świata w klasie 350 cm3 wśród kierowców i czterech dla producentów.