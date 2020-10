Suzuki V-Strom 1050 – cena, informacje, dane techniczne

Napędzany jest on silnikiem o pojemności 1037 cm3, który dostarcza maksymalną moc 107 KM przy 8500 obr./min i maksymalny moment obrotowy wynoszący okrągłe 100 Nm przy 6000 obr./min. Suzuki V-Strom 1050 posiada m.in. elektronicznie sterowaną przepustnicę drive-by-wire czy tempomat działający w zakresie od 50 do 160 km/h. Jak przystało na maszynę typu adventure, posiada ona spory bak paliwa mieszczący 20 l.

Motocykl ten ma długość 2265 mm, szerokość 870 mm i wysokość 1515 mm. Wysokość siedziska to 855 mm przy prześwicie wynoszącym 165 mm. Suzuki V-Strom 1050 waży 236 kg. Jednak te wszystkie dane dotyczą wersji standardowej. W ofercie znajduje się też odmiana V-Strom 1050XT. Jest to odmiana lepiej przystosowana do trudów dalekich wypraw. Oprócz tego, że wyróżnia ją inne malowanie i szprychowe koła, to posiada takie dodatki jak rurową ochronę silnika czy osłony na dłonie.