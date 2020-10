Suzuki GSR600 – cena, informacje, dane techniczne

W 2006 roku Suzuki pokazało model GSR600. Swoim wyglądem bazował on na koncepcyjnym B-Kingu (który później przerodził się też w niszowy model produkcyjny). Najbardziej rozpoznawalnym elementem łączącym te maszyny były przednie kierunkowskazy wbudowane w nadwozie. Jednak oprócz tej masywnej obudowy baku Suzuki GSR600 było typowym nakedem . Rządził w nim minimalizm i brak owiewek. Z tyłu lekkość podkreślał ukryty pod siedziskiem wydech, który wizualnie komponował się z tylnymi światłami. W ofercie Suzuki szybko pojawiła się też odmiana GSR600 S, która miała też firmową szybkę i osłonę chłodnicy.

Suzuki miało w swojej ofercie serię Bandit, ale "650-tka" była zdecydowanie słabsza od takich modeli konkurencji jak Yamaha FZ6 i potrzebna była na to odpowiedź. Postanowiono wykorzystać sportowy model GSX-R600 i na jego bazie stworzyć nakeda. Przeniesiono czterocylindrowy silnik, którego moc jednak znacząco zmniejszono do i tak niezłych 98 KM przy 12 000 obr./min, a maksymalny moment obrotowy do 65 Nm przy 9600 obr./min.