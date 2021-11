Suzuki Katana odświeżone. Nietypowy wygląd pozostał

Przede wszystkim czterocylindrowy silnik o pojemności 999 cm3 został dostosowany do Euro 5. Zmieniło się w nim wiele – wałki rozrządu, sprężyny zaworów, wydech i airbox. Zastosowano też nowy system ride-by-wire. Co ciekawe, nie tylko pozwoliło to na spełnienie norm ekologicznych, ale podniosło też moc do 152 KM przy 11 000 obr./min (wcześniej było to 150 KM przy 10 000 obr./min). Poprawił się też przebieg momentu obrotowego.