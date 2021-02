Stylowy F.B. Mondial HPS 125 odświeżony na 2021 r.

Motocykl Mondiala jest też nowoczesny, co widać między innymi dzięki (nieco kontrastującemu ze stylistyką retro) 7-calowemu kolorowemu wyświetlaczowi w miejscu zegarów. Wygląd prezentowanych na min informacji można zmieniać, a całość prezentuje są czytelnie. HPS 125 ma oczywiście obowiązkowy ABS, a za hamowanie odpowiadają pojedyncze tarcze o średnicy 280 mm z czterotłoczkowym zaciskiem z przodu i 220 mm z jednotłoczkowym zaciskiem tyłu. Przednie zawieszenie to widelec upside-down o średnicy 40 mm, natomiast z tyłu pracują dwa amortyzatory.

Jednocylindrowy silnik o pojemności 124 cm3 został zmodyfikowany tak, aby spełniać normę emisji spalin Euro 5 . Jego maksymalna moc to 13,6 KM przy 9750 obr./min., a maksymalny moment obrotowy wynosi 10,5 Nm przy 8000 obr./min.

F.B. Mondial HPS 125 to trochę scrambler, trochę cafe racer, a trochę współczesny naked. Motocykl ten jednak został stworzony przede wszystkim do miasta. Mierzy 2025 mm długości, 710 mm szerokości i 1050 mm wysokości. Gotowa do jazdy maszyna waży 133 kg, a jej siedzenie znajduje się na wysokości 795 mm.