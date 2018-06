Sprawdzamy, które samochody palą najmniej. Wyniki EQUA Index

Posłowie przyjęli nowelizację ustawy o biokomponentach. Zakłada ona, że do ceny paliwa dołączona zostanie opłata emisyjna. Należy się spodziewać wzrostu cen przy dystrybutorach o około 10 gr za litr. Jeśli zamierzasz kupić samochód, zapewne jednym z ważniejszych czynników wyboru modelu będzie spalanie . Niestety, by je sprawdzić, nie wystarczy sięgnąć do katalogów.

Oficjalne dane producentów znacznie różnią się od rzeczywistego spalania. Bierze się to z faktu, że do określania poziomu emisji i zapotrzebowania na paliwo wciąż używa się laboratoryjnego cyklu NEDC. Od września cykl zostanie zmieniony na WLTP, co powinno zbliżyć dane katalogowe do spalania osiąganego przez kierowców. Jak jest teraz? Według wyliczeń EQUA Index, europejskiej organizacji testującej samochody w realnym ruchu, w 2016 r. (danych za rok 2017 jeszcze nie ma) samochody benzynowe spalały średnio o 27 proc. więcej niż w katalogu, a diesle o 35 proc. więcej.