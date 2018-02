Sprawa polskiego samochodu elektrycznego wciąż otwarta. Może nim być SUV lub sportowa maszyna dla wybranych

W 2017 r. spółka Electromobility Poland wyłoniła zwycięzców konkursu na nadwozie polskiego samochodu elektrycznego. Ten ma być produkowany w małych seriach już w 2019 r., ale wcale nie musi wyglądać jak zwycięskie projekty. Gra o krajowe auto zaczyna się od nowa.

Curie Mateusza Tomiczka to jeden z czterech projektów nadwozia wyróżnionych we wrześniu 2017 r. Polskie auto elektryczne wcale nie musi tak jednak wyglądać (Materiały prasowe)

Konkurs po konkursie

Pod koniec ubiegłego roku ElectroMobility Poland rozstrzygnęła konkurs na wizualizację nadwozia, w którym wyłoniła projekty o najciekawszym wyglądzie. W listopadzie rozpoczęło się postępowanie na budowę prototypu, skierowane do producentów pojazdów i komponentów samochodowych. Komisja oceniająca ma za zadanie wytypować samochód, który byłby polską wizytówką. Zainteresowanych budową polskiego e-auta jest prawie 200 podmiotów.

- W piątek 9 lutego zakończyły się prezentacje zainteresowanych udziałem w pracach nad powstaniem polskiego samochodu elektrycznego - mówi Wirtualnej Polsce Aleksandra Baldys, rzecznik prasowy ElectroMobility Poland. - Pięć z nich opiera się na wybranych we wrześniu 2017 roku projektach nadwozi. Pozostałe to własne koncepcje firm, które chciałyby z nami współpracować. Do końca lutego planujemy podpisać umowy z wybranymi podmiotami na uszczegółowienie koncepcji technicznej i biznesowej projektu. Najlepsze zespoły zbudują następnie prototyp funkcjonalny, który powinien być gotowy na wiosnę 2019 roku - dodaje Aleksandra Baldys.

- Komisja wnikliwie analizuje złożone dokumenty i ocenia je według skomplikowanych kryteriów. Ekspertów interesuje na przykład jakie dany pojazd może mieć przewagi konkurencyjne, jakie będzie posiadał funkcje, czy jego produkcja będzie rentowna - zdradza Piotr Zaremba, dyrektor zarządzający ElectroMobility Poland.

W gronie ekspertów znalazł się między innymi Wojciech Sierpowski, który od 1992 roku jest członkiem jury Car of the Year oraz jako jedyny Polak był członkiem jury światowego konkursu Car of the Century.

- Oczekujemy od projektów przede wszystkim innowacyjności, ponieważ wchodzenie w bezpośrednią konkurencję z firmami samochodowymi, które od wielu lat zajmują się elektromobilnością, nie będzie proste. Musimy znaleźć sobie niszę, która odpowiada naszym użytkownikom i realnie ją zagospodarować - tłumaczy Sierpowski.

Młodzi gniewni i legendy

W postępowaniu Electromobility Poland startują zarówno młodzi inżynierowie mający wielkie plany, jak i doświadczeni konstruktorzy. Wszyscy musieli przedstawić swoją koncepcję polskiego samochodu elektrycznego.

- W tej chwili waży się, czy powinien on być duży, czy mały, tani, czy drogi. Dylematy wiążą się nie tylko z trudnościami technicznymi, ale też ze sprawami finansowymi. Podoba mi się młoda generacja konstruktorów, ludzi chętnych do stworzenia polskiego samochodu, oni podchodzą do tego z wielkim zapałem – mówi Zbysław Szwaj, konstruktor legendarnego Leoparda i członek komisji.

Jedną z firm biorących udział w postępowaniu jest Dytko Sport. Stoi za nią Paweł Dytko - doświadczony kierowca wyczynowy i konstruktor samochodów o wysokich osiągach. Miejski iXAR ma być napędzany silnikami w piastach tylnych kół i wyróżniać się brakiem słupka B oraz tylnymi drzwiami otwieranymi „pod wiatr”.

Wśród projektów, które trafiły do EMP, znalazł się między innymi elektryczny crossover z napędem na cztery koła oraz nowa e-wersja legendarnej Syreny. - Nasz pojazd ma cechy, zarówno techniczne, jak i użytkowe, dzięki którym może zaistnieć na rynku i być ciekawą alternatywą do dostępnych obecnie samochodów masowych. Nasze konsorcjum odpowiada za stworzenie prototypu oraz wdrożenie na rynek nowego wcielenia samochodu Syrena - mówi Piotr Kiljańczyk z AK Motor, które startuje w postępowaniu.