Skuter jak samochód sprzed kilkudziesięciu lat. NMoto rozpoczyna sprzedaż zestawu Golden Age

Można zamówić sam zestaw i zamontować go we własnym zakresie (co może być wygodniejsze dla klientów spoza USA) lub zlecić to NMoto. Jest to kolejny tak ambitny projekt tej amerykańskiej firmy, która dodatkowo nawiązała współpracę z firmą Zillers – rosyjskim customowym garażem, który w równie widowiskowy sposób modyfikuje motocykle BMW.