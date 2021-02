NMoto Nostalgia Limited, czyli custom, który powstał na 85-lecie BMW R7

Custom Nostalgia od NMoto to bez wątpienia bardzo ciekawy projekt. Upodabnia on BMW R nineT do wyjątkowego koncepcyjnego modelu R7 z 1934 r. Nie jest to tani motocykl, ale amerykański zakład przygotował coś bardziej wyjątkowego.

NMoto Nostalgia to świetny projekt. W bardzo udany sposób przemienia współczesną maszynę w kopię jednego z najpiękniejszych i najbardziej wyjątkowych motocykli BMW w historii. Choć R7 był jedynie konceptem, to jego wygląd był kwintesencją stylu lat 30. XX w. Zabudowane nadwozie czy fantazyjnie zaprojektowane błotniki czynią z amerykańskiego customa prawdziwe dzieło sztuki. Jedynym problemem może być cena – Nmoto Nostalgia kosztuje blisko 50 tys. dolarów, choć trzeba pamiętać, że w kwotę tę wliczone jest też nowe BMW R nineT. W ofercie jest też tańsza opcja, czyli zestaw elementów do samodzielnego montażu R sevenT wyceniony na 6950 dolarów, który może nie zmienia wyglądu tak kompleksowo, ale ma wszystko, co najważniejsze.

NMoto przygotowało też coś odwrotnego. Opcję dla najbogatszych, dla których nie liczą się koszty, a chcą mieć jeszcze bardziej wyjątkową maszynę. NMoto Nostalgia Limited to specjalna wersja amerykańskiego customa. Powstała ona na 85-lecie BMW R7. Wyróżnia się przede wszystkim wyglądem, ale też modyfikacjami technicznymi. Jest to odmiana limitowana do 10 egzemplarzy.

Materiały prasowe NMoto Nostalgia Limited Źródło: Materiały prasowe , Fot: NMoto

NMoto Nostalgia Limited przyciąga wzrok jeszcze bardziej niż wersja standardowa. Nadwozie zostało pokryte platyną i ozdobione różowym złotem. Do tego za dodatkową opłatą oferowane jest sporo wyjątkowych dodatków jak klasycznie wyglądające siedzenie obszyte skórą ze wzorem firmy Louis Vuitton czy zegarek od Cartiera zamontowany na baku. Klienci mogą też zdecydować się na opcjonalne modyfikacje mechaniczne czyniące limitowaną Nostalgię jeszcze bardziej podobną do modelu z okresu międzywojennego. Jest to nożny starter czy dźwignia do zmiany biegów umieszczona przy baku. Oczywiście można wybrać standardową nożną dźwignię.

O amerykańskim pochodzeniu tego customa przypominają takie elementy jak panorama Góry Rushmore z podobiznami czterech prezydentów, umieszczona na głowicach silnika i znajdujące się po bokach plakietki z napisem "We the People", czyli pierwszymi słowami amerykańskiej konstytucji.

Materiały prasowe NMoto Nostalgia Limited Źródło: Materiały prasowe , Fot: NMoto

NMoto nie podaje ceny limitowanej wersji modelu Nostalgia, gdyż zależy ona od listy wybranych dodatków. Na pewno jest drogo… bardzo drogo. Jednak bez wątpienia projekt firmy z Florydy zrobi wrażenie na każdym, kto zobaczy ten motocykl na żywo.

Materiały prasowe NMoto Nostalgia Limited Źródło: Materiały prasowe , Fot: NMoto

Materiały prasowe NMoto Nostalgia Limited Źródło: Materiały prasowe , Fot: NMoto