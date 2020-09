Zestaw R sevenT od NMoto zmieni BMW R NineT w kopię klasyka

Jednak customowe motocykle potrafią być bardzo drogie. I tak też jest w przypadku Nostalgii od NMoto. Jego cena to blisko 50 tys. dolarów. Choć jest w nią wliczony samo BMW R NineT, to i tak jest to zawrotna kwota. Teraz, po dwóch latach, pojawia się tańsza opcja. Nazywa R sevenT i jest to zestaw części pozwalających na samodzielne zmodyfikowanie swojego motocykla.