Custom Nostalgia od NMoto to współczesna wizja pięknego BMW R7

BMW R7 był tylko motocyklem koncepcyjnym, ale z jednej strony część zastosowanych w nim rozwiązań trafiła do modeli R12 i R17, a z drugiej został zapamiętany z powodu swojej wyjątkowej stylistyki art deco . Motocykl ten był mocno zabudowany i customowa Nostalgia oferowana przez NMoto bardzo dobrze to odtwarza.

Dzisiejsza interpretacja modelu R7 bazuje na BMW R nineT , które już samo mocno nawiązuje do historii wykorzystując najnowszą technologię. I tak samo jest w przypadku Nostalgii – ma ona dawać wgląd w przeszłość, a przy tym zapewnić współczesne osiągi. To pierwsze robi bardzo dobrze za sprawą daleko posuniętych modyfikacji, dzięki którym maszyna od NMoto mało przypomina BMW R nineT, a dużo bardziej BMW R7.

Oczywiście drugą mocną stroną Nostalgii jest to, że bazuje ona na współczesnej maszynie. To oznacza przyczepność, komfort i silnik odpowiadające współczesnym standardom. Dwucylindrowy bokser o pojemności 1170 cm3 generuje 110 KM przy 7550 obr./min i 116 Nm przy 6000 obr./min (dla porównania jednogaźnikowa wersja produkcyjnego BMW R18 z 1935 r. oferowała 18 KM). Do tego oczywiście dochodzi nowoczesne zawieszenie (regulowane z tyłu), hamulce Brembo z ABS-em czy dostęp bezkluczykowy.