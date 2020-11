Nmoto Golden Age – świetnie wyglądający koncept retro skutera BMW

Nmoto to firma odpowiedzialna za świetny projekt Nostalgia, który zamienił BMW R nineT w motocykl przypominający prototypowe BMW R7 z 1934 r. Niedawno do oferty dodano też dużo tańszy zestaw R sevenT pozwalający na podobną, ale dużo prostszą modyfikację. Teraz przyszedł czas na zupełnie nowy projekt. Na warsztat wzięto skuter BMW C 400 X. Jest to najtańszy i najsłabszy model niemieckiej marki, ale twórcom właśnie chodzi o ten spokojny charakter.