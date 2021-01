Elektryk od Hondy coraz bliżej. Rysunki techniczne zdradzają wygląd motocykla

Zarówno w świecie samochodów, jak i motocykli często widać, że modele elektryczne nie różnią się wyglądem znacząco od spalinowych . Wynika to z przyzwyczajeń klientów i zachowawczego podejścia producentów, którzy chcą oferować produkt zbliżony do tego, co wszyscy znają. Wiele wskazuje, że tak będzie w przypadku elektrycznego motocykla Hondy .

Rysunki patentowe, które pojawiły się w internecie, prezentują motocykl przypominający wyglądem Hondę CB125R . Podobieństwo jest bardzo duże, do tego stopnia, że motocykl elektryczny zachowa wiele wizualnych elementów modelu spalinowego . Pod "bakiem" znajdą się akumulatory, a umieszczone po bokach wloty (charakterystyczne dla Hondy CB125R) dostarczą powietrze do ich chłodzenia.

Podobieństwo do spalinowej "125-tki" może sugerować, że silnik elektryczny też będzie odpowiadał specyfikacji pod prawo jazdy kategorii A1 , czyli będzie też dostępny dla osób, które posiadają prawo jazdy kategorii B od przynajmniej 3 lat. Oznaczałoby to moc maksymalną 15 KM.

Motocykle elektryczne to jeszcze niewielka rynkowa nisza, ale tak duża firma jak Honda nie może sobie pozwolić na pozostanie w tyle, więc nie dziwi chęć wprowadzenia takiego modelu do oferty. Nawet jest będzie to na początku mało popularna konstrukcja na bazie modelu spalinowego, to Japończycy wiedzą, że warto być wśród pierwszych firm na tym rynku. Tym bardziej że rozwija się on coraz szybciej.