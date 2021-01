Royal Enfield odświeży Himalayana. Będzie wygodniejszy i lepiej wyposażony

Royal Enfield mimo klasycznej stylistyki swoich modeli robi wszystko, żeby modele tej marki były na czasie. Nic zatem dziwnego, że turystyczny Himalayan po zmianach na 2020 r. po raz kolejny zostanie odświeżony na 2021 r.

Royal Enfield to jedna z najciekawszych marek motocykli, która nie jest oferowana w Polsce. Jednak można liczyć, że się to zmieni, gdyż maszyny te sprzedawane są na niektórych europejskich rynkach – np. w Niemczech. W ofercie tej dziś indyjskiej marki jest wiele ciekawych modeli, a wśród nich turystyczny Royal Enfield Himalayan. Motocykl ten mimo stylistyki retro jest współczesną maszyną o sporych możliwościach. W końcu został stworzony do jazdy w kraju, gdzie górskie drogi często nie są pokryte asfaltem.

W Indiach jeszcze w styczniu 2021 r. ma zostać zaprezentowana odświeżona i poprawiona odsłona Himalayana. Motocykl powinien dostać system nawigacji GPS nazwany Royal Enfield Tripper. Działa on za pośrednictwem Bluetooth i pozwala na korzystanie z map Google'a. Rozwiązanie to trafiło już do modelu Meteor 350 i przy głównym zegarze znajduje się drugi mniejszy okrągły wyświetlacz, na którym wyświetlane są wskazówki nawigacji.

Szpiegowskie zdjęcia ujawniły, że nieco przeprojektowano boki motocykla wraz ze zbiornikiem paliwa, dzięki czemu Royal Enfield Himalayan ma być wygodniejszy dla wyższych motocyklistów. Do tego można spodziewać się nowych wersji kolorystycznych.

Bez wątpienia nawigacja jest dodatkiem, który przyda się w motocyklu stworzonym do podróży. Nowa wersja Royala Enfielda Himalayana najpierw powinna zadebiutować w Indiach, a następnie trafić na pozostałe rynki. My możemy mieć nadzieję, że za jakiś czas motocykle tej firmy będą też w oficjalnej dystrybucji w Polsce, gdyż to tańsi, a przy tym dobrze wyglądający konkurenci dla większych motocykli marek z Europy czy Japonii.