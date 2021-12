Przyszłość motocykli jest elektryczna. Tak uważają w Indiach i inwestują

Tym co wyróżnia Ultraviolette F77 są akumulatory. Mają one pozwalać na przejechanie 130-150 km na jednym ładowaniu. Jednak ważniejsze jest to, jak to ładowanie się odbywa. Przy wykorzystaniu szybkiego ładowania do 80 proc. energię można uzupełnić w niecałe 50 minut. Jeszcze ciekawsze jest to, że motocykl wyposażony jest w 3 niezależne wyjmowane akumulatory, więc można je zanieść do domu i podłączyć np. na noc do specjalnej ładowarki.