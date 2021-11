Polskie ceny elektrycznych motocykli Zero. Mocniejsze bardziej się opłacają

Półkę wyżej znajdują się modele S i DS. Ten pierwszy to naked, który reklamowany jest jako "najmocniejsza elektryczna 125". Bo choć jego moc znamionowa to zgodnie z przepisami 15 KM, to już maksymalna chwilowa wynosi aż 60 KM. Do tego dochodzi akumulator o pojemności 14,4 kW. Dokładnie takie same parametry ma bardziej turystyczny DS. Oba te modele kosztują 79 999 zł, co jest sporą kwotą za odpowiednika 125 cm3, ale z drugiej strony moc maksymalna zapewnia tu dużo lepsze osiągi niż motocykli spalinowych.