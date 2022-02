Przydatny pomysł. Włosi opatentowali reflektory radarowe dla jednośladów

Właśnie temu ma przeciwdziałać rozwiązanie, które Piaggio opatentowało we Włoszech i w USA. Jest to aktywny reflektor radarowy. I właśnie słowo "aktywny" jest tu kluczowe. Jednoślad ma sam wysyłać sygnał do samochodowego radaru, aby ten na pewno zarejestrował znajdujący się niedaleko pojazd. Takie rozwiązanie daje też dodatkowe możliwości, bo w ten sposób mogą być przekazywane dane np. o tym, że motocykl jest przechylony, a zatem skręca.