Piaggio 1 debiutuje w Polsce. Podano ceny tego rewolucyjnego skutera

Podstawowa, której nazwa to po prostu Piaggio 1, ma silnik o mocy 1,6 KM i rozpędza się maksymalnie do 45 km/h. Jej zasięg to 55 km w trybie Eco lub 48 km w trybie Sport. Odmiana Piaggio 1+ ma ten sam silnik, ale większe akumulatory, co przekłada na zasięg 100 km (Eco) lub 68 km (Sport). Obie te wersje są odpowiednikami spalinowych 50 cm3, więc można nimi jeździć z prawem jazdy dowolnej kategorii.