Pierwszy motocykl i co dalej? 5 rzeczy, o których musi pamiętać motocyklista

Motocykl to nie samochód – brzmi banalnie, jednak warto pamiętać, co się z tym wiąże. Chodzi bowiem nie tylko o to, by nauczyć się jeździć na jednośladzie, ale też o to, by o pojazd zadbać. Jeśli właśnie kupiłeś swój pierwszy motocykl, to jest kilka rzeczy, o których należy pamiętać. Podstawy eksploatacyjne są inne niż w przypadku samochodu.