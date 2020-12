Piaggio zarejestrowało nazwę eSR1. Oznacza to elektryczny skuter Aprilii

Aprilia ma swojej ofercie skuter SR 50 R. Napędzany jest silnikiem spalinowym o pojemności 49 cm3. Niedługo do oferty może dołączyć kolejny model o nazwie eSR1 . Litery "SR" pokazują, że będzie to podobnej wielkości (lub nawet tej samej) skuter, natomiast "e" sugeruje napęd elektryczny . I nie byłoby to nic niespodziewanego.

Piaggio, do którego należy Aprilia, ma w swojej ofercie skuter na prąd. Vespa Elettrica to właśnie podobny do SR 50 R mały jednoślad napędzany silnikiem elektryczny. Oferowany jest on w trzech wersjach z homologacjami L1, L3 i L3e. A to oznacza odpowiednik spalinowych modeli 50 cm3 (którymi można jeździć posiadając prawo jazdy kat. AM lub jakiejkolwiek innej) lub 125 cm3 (dla kategorii A1 lub osób posiadających prawo jazdy kategorii B od przynajmniej trzech lat).