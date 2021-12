Ovaobike CR-21 to prawdopodobnie najładniejszy elektryczny motocykl na kat. B

Tak jak stylistyka łączy klasykę z nowoczesnością, tak napęd już nie ma nic wspólnego z historią. Odpowiada za niego silnik o mocy 15 KM, a więc umożliwiający jazdę z prawem jazdy kategorii A1 lub osobom posiadającym kategorię B od przynajmniej 3 lat. Oznacza to, że jest to elektryczny odpowiednik "125", choć jego twórcy mówią o osiągach "300". Może to stwierdzenie trochę na wyrost, bo maksymalna prędkość to 130 km/h, ale silnik elektryczny na pewno zapewni dobre przyspieszenie.