Nowy FB Mondial Spartan 125 to motocykl retro na kategorię B

O tym, że Włosi wiedzą, co to styl, nie trzeba nikogo przekonywać. FB Mondial Spartan 125 udowadnia to bardzo dobrze. Łączy on wiele cech charakterystycznych dla motocykli retro. Mamy więc obowiązkowe okrągłe przednie światło (mniejsze, tylne też jest w tym kształcie), płaskie brązowe siedzisko z przeszyciami w stylu cafe racerów, krótki przedni błotnik i zbiornik paliwa w kształcie przywodzącym na myśl klasyczne triumphy.