Nowe MV Agusta Brutale 800 i Dragster 800 pokazane. Mają teraz więcej elektroniki

MV Agusta Brutale 800 i Dragster 800 to bliźniacze modele włoskiej marki. Oba nakedy zostały odświeżone na 2021 r. Nadal napędzają je trzycylindrowe silniki o pojemności 798 cm3 , które generują 110 KM w podstawowych odmianach Rosso lub 140 KM w wersjach RR i RR SCS. Maksymalny moment obrotowy to odpowiednio 85 Nm lub 87 Nm.

Choć podobne do siebie, to oba modele różnią się wyglądem. Oczywiście najważniejsze jest to, że Dragster to motocykl jednoosobowy z krótkim tyłem, ale motocykle te różnią się też kierownicą, umiejscowieniem lusterek, felgami czy obudową wyświetlacza. Ten ostatni jest nowością we wszystkich wersjach MV Agusty Brutale 800 i Dragstera 800. To kolorowy ekran o przekątnej 5,5 cala, który może wyświetlać nawigację z wykorzystaniem smartfonu. Z poziomu telefonu za pomocą aplikacji MV Ride App można też zmieniać ustawienia motocykla.