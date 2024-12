Nowe Ducati Multistrada V2 - waga lekka

Ergonomię i łatwość jazdy poprawia fakt, że nowy motocykl jest węższy. Do tego ma regulowane siedzisko - standardowo może on być na wysokości 850 lub 830 mm, ale są też dostępne akcesoryjne wersje 870 i 810 mm, a półaktywne zawieszenie DSS w V2 S może obniżyć siedzenie nawet do 790 mm. Zatem niezależnie od wzrostu każdy może dostosować motocykl pod swoje potrzeby. Obie wersje Multistrady (standardowa i S) mają z przodu 19-calowe koło, a z tyłu mierzące 17 cali. Opony to Pirelli Scorpion Trail II, natomiast hamulce dostarcza Brembo (dwie tarcze 320 mm z przodu i pojedyncza 265 mm z tyłu). Skok zawieszenia to 170 mm.