Ducati Panigale V2 i Streetfighter V2 pierwszymi modelami z nowym silnikiem

Takie wartości włoskie motocykle zawdzięczają przede wszystkim samemu silnikowi, który waży 54,4 kg. Zarówno w przypadku Panigale, jak i Streetfightera jednostki napędowe cechują te same parametry - 120 KM i 93,3 Nm. Jednak przy okazji premiery nowego silnika V2 Ducati poinformowało, że będzie on też produkowany w konfiguracji 115 KM i 92,1 Nm. Można się domyślać, że przełoży się to na bardziej liniową charakterystykę, a taki motor trafi do nowej Multistrady V2. Na to jednak jeszcze musimy chwilę poczekać.