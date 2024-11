Nowy silnik V2 Ducati to najlżejszy dwucylindrowiec w historii włoskiej marki

To właśnie lekkość całego motocykla wpływa na jego właściwości jezdne i inżynierowie prowadzą ciągłą walkę z kilogramami. Dlatego Ducati mocno przyłożyło się do konturowania nowego silnika V2, który waży 54,4 kg. Jeśli potrzebujecie jakiegoś porównania, to Desmodue w Scramblerze jest o 5,82 kg cięższe, Testastretta Evoluzione waży o 5,89 kg więcej, a Superquadro 955 aż o 9 kg.