Norton nie naprawi wadliwych V4SS. Zamiast tego da zniżkę na nowe

Jego poprzednik, zajmujący to stanowisko w okresie przejściowym John Russell, poinformował właścicieli nortonów V4SS o wykryciu 35 różnych problemów. Napisał on, że firma ocenia, jak można naprawić wadliwe motocykle, ale zaznaczył przy tym, że nowy właściciel nie ma takiego obowiązku. Jeśli ktoś miał nadzieję, że Norton zorganizuje darmową akcję naprawczą, to właśnie pozbył się złudzeń, gdyż Hentschel poinformował, że takiej nie będzie.