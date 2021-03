Nietypowy sposób ujawnienia nowego modelu. Moto Guzzi pracuje nad wyjątkowym motocyklem

Niewielki i niewyraźny obrazek zostawia wiele wyobraźni. Trudno cokolwiek powiedzieć o wyglądzie nowego motocykla Moto Guzzi, ale wiele wskazuje na to, że będzie to model wyjątkowy dla włoskiej marki. Producent ten oferuje modele w stylu retro, czy to modele jak V7 III i V9, czy turystyczny V85, czy wreszcie cruisery. Sylwetka nowego motocykla sugeruje, że może to być naked o współczesnym wyglądzie. W ten sposób Włosi rzuciliby wyzwanie m.in. Triumphowi, który oprócz klasycznie prezentujących się maszyn, ma też ciekawe i mocne nakedy w swojej ofercie.