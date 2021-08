Niemcy mają genialny pomysł. Wielki motocykl dla młodych będzie w Polsce

BMW R 18 to duży cruiser z silnikiem o pojemności 1,8 l. Niemiecka marka wpadła na pomysł, aby oferować go w wersji na prawo jazdy kategorii A2. Jest to tak dobre, że aż dziwne, że nikt inny wcześniej na to nie wpadł. Mamy potwierdzenie, że odmiana ta trafi też do Polski.