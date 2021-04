MV Agusta szykuje motocykl typu adventure. Zadebiutuje w 2023 r.

MV Agusta dopiero co pokazało odświeżony model Turismo Veloce. Jest to model turystyczny, ale z bardziej sportowym charakterem. Stworzony do jazdy po autostradach czy krętych górskich drogach. Choć jest maszyną uniwersalną, to brakuje jej terenowych możliwości motocykli typu adventure. Liczne doniesienia mówią, że już w 2023 r. oferta włoskiej marki rozszerzy się właśnie o taki model.