Debiutuje chińskie CFMoto 800MT. Współpraca zamiast kopiowania

Dopiero co pisaliśmy o kolejnej kopii – tym razem dość nieudolnej podróbce Ducati Panigale – ale nie wszystkie chińskie firmy zajmują się podbieraniem projektów uznanym markom. CFMoto postawiło na współpracę z KTM-em. Już jakiś czas temu pojawił się naked 700CL-X z austriackim silnikiem LC8c. Teraz ta sama jednostka trafiła do turystyka typu adventure, czyli CFMoto 800MT .

Reszta motocykla to już autorska konstrukcja CFMoto. Chińska maszyna np. ma tradycyjny zbiornik paliwa w odróżnieniu od baku w KTM-ie, który dla obniżenia środka ciężkości sięgał po bokach maszyny. Jednak bez wątpienia CFMoto 800MT wygląda bojowo i ma wszystko, co potrzebne do długich wypraw. Typowo dla maszyn typu adventure, jest oferowany w dwóch konfiguracjach –drogowej z aluminiowymi felgami i terenowej ze szprychowymi kołami i bardziej offroadowymi oponami.