Moxiao 500RR to tania kopia Ducati Panigale. Bardzo tania

Chińczycy nie przestają zadziwiać swoimi umiejętnościami kopiowania motocykli znanych światowych marek. Niektóre podróbki naprawdę nieźle udają oryginały, ale zdarzają się niemal komiczne kopie, które bardziej wywołują uśmiech na twarzy niż podziw. Właśnie do tej grupy zalicza się Moxiao 500RR, które z (bardzo daleka) wygląda jak Ducati Panigale.

Bez wątpienia Ducati Panigale V4 to jeden z najbardziej rozpoznawalnych modeli sportowych na rynku. Maszyna kultowa. Nic zatem dziwnego, że Chińczycy, szukający ciekawego wzorca do skopiowania, wybrali właśnie ten model. Moxiao 500RR nie jest może idealną kopią włoskiej maszyny, ale dzięki podobnie wyglądającemu agresywnemu nosowi z podwójnymi światłami inspiracja jest oczywista. Co ciekawe, nie jest to pierwszy raz, gdy Chińczycy sięgają po włoskie wzorce – już wcześniej skopiowali Ducati Diavela.

Trudno określić to inaczej, niż że Moxiao 500RR wygląda jak tania podróbka Ducati Panigale V4. Jednak z daleka faktycznie można pomylić te dwie maszyny. Przynajmniej w momencie, gdy stoją, bo dźwięk chińskiego motocykla na pewno w niczym nie przypomina widlastej czwórki rodem z Borgo Panigale. Chińczycy tak wczuli się w ideę stworzenia bojowo wyglądającego motocykla sportowego, że nawet wyposażyli go w szerokie opony – 120 z przodu i 190 z tyłu.

Za napęd Moxiao 500RR odpowiada rzędowy dwucylindrowy silnik o pojemności 471 cm3, którego parametry za to "zaskakująco" przypominają te z jednostki Hondy o identycznej pojemności, którą można znaleźć w takich modelach jak CBR500R, CB500X i Rebel 500. Jego moc to niecałe 50 KM, co pozwala na rozpędzenie się do 100 km/h w niecałe 7 s i osiągnięcie prędkości maksymalnej 160 km/h. Dużo mniej niż w przypadku 214-konnego Ducati Panigale V4, ale i tak nie najgorzej.

Lepsze czy gorsze chińskie podróbki motocykli nie przestaną chyba nas fascynować. Z drugiej strony jeśli nie widać różnicy (z odległości 100 m), to po co przepłacać? Z takiego założenia na pewno wychodzi sporo osób w Chinach. Tym bardziej, że Ducati Panigale to wydatek przynajmniej 104 900 zł.