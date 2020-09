Koncepcyjna Benda LF-01 to chińska kopia Ducati Diavela z kopią silnika Hondy CBR650

Choć Benda LF-01 wygląda jeszcze masywniej i poważniej od Diavela, to za napęd nie będzie odpowiadał tak mocarny dwucylindrowy silnik, jak we włoskim motocyklu. Chińczycy znowu zaskakują i postanowili zastosować rzędową czwórkę. I to nie byle jaką. Będzie to silnik, który jest kopią (tak, to nie żart) jednostki napędowej znanej z Hondy CBR650. Chińska wersja posiada taką samą średnicę cylindrów równą 67 mm oraz identyczny stopień sprężenia – 11,6-1. Co ciekawe, również tutaj kopia ma być lepsza od oryginału i skok tłoka zwiększono z 46 mm do 48 mm. Między innymi dzięki temu moc maksymalna osiągana przy 12 000 obr./min wzrosła z 95,2 KM do 97 KM.