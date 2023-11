Moto Morini z workiem nowości. Od dużego turystyka po sportowca

Historia Moto Morini to opowieść o próbach przetrwania i powrotach. Wszystko wygląda na to, że przejęcie marki przez Chińczyków z firmy Zhongneng wreszcie pozwoli włoskiemu producentowi wyjechać na prostą. EICMA jest dowodem na to, że zainwestowano spore pieniądze, aby stworzyć sporą gamę modelową. W Mediolanie można było zobaczyć m.in. debiutującego miesiąc wcześniej cruisera Calibro, ale to nie on był gwiazdą, a cztery kolejne nowości.