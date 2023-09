Moto Guzzi pokazało V7 w sportowej wersji Stone Corsa

Moto Guzzi V7 Stone Corsa wygląda naprawdę dobrze i nie sposób nie podnieść wrażenia, że marka z Mandello del Lario mogłaby w ten sposób rozbudować linię modelu V7 (wzorem klasycznych modeli Triumpha). Jednak to tylko moje marzenia, natomiast sam model Stone Corsa już można zamawiać. We Włoszech jest wyceniony na 9999 euro. Polska cena jeszcze nie została podana, ale ponieważ w Italii nowy model kosztuje tyle co V7 Specjał Edition, to jeśli u nas będzie tak samo, to można spodziewać się kwoty 49 900 zł.