Mistrzowie podróbek znów w akcji. Tym razem skopiowali BMW GS-a

Tutaj efekt ich "pracy" jest jednak nieco mniej udany niż w przypadku podróbek motocykli Ducati. W końcu jedną z najbardziej charakterystycznych cech (również w wyglądzie) największego GS-a jest silnik typu bokser, a Moxiao MX500-7D ma motor znany z innych swoich podróbek. Jest to dwucylindrowa jednostka o pojemności 471 cm3 i mocy 44 KM. Co ciekawe, wszystko wskazuje na to, że jest to kopia silnika Hondy.