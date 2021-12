KTM złamało postanowienie. Austriacy testują drogową wersję modelu RC 8C

Wszystko wskazuje na to, że jednak tak nie było. KTM RC 8C był jedynie wstępem do drogowego motocykla sportowego średniej klasy. Nadchodzący motocykl powinien mieć tę samą ramę ze stalowych rur. Można też spodziewać się podobnego wyglądu, choć oczywiście wersja z homologacją drogową musi mieć światła, lusterka i miejsce na tablicę rejestracyjną. Do tego zapewne będzie dwuosobowa. Pytanie, czy KTM zdecyduje się na pozostawienie sporych przednich skrzydeł z modelu RC 8C.