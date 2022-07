Klasyczna linia Triumphów z nowymi kolorami i zmienionymi nazwami

Klasycznie wyglądające Triumphy to modele bardzo charakterystyczne dla brytyjskiej marki. Choć w ofercie są też nowoczesne nakedy czy maszyny adventure, to właśnie tak linia modeli w starym stylu jest znakiem rozpoznawczym identyfikujący Triumpha. Do tego są to te najbardziej stylowe maszyny w ofercie tego producenta. Nic zatem dziwnego, że zadbano o to, aby wszystkie otrzymały nowe malowania.