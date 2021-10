Kawasaki prezentuje nowe malowania mocnych modeli Z H2 i Ninja ZX-10R

Kawasaki Z H2 to napędzany doładowanym silnikiem model w wersji naked. W jej przypadku maksymalna moc wspomaganego sprężarką litrowego silnika to 200 KM. Motocykl w porównaniu do modelu Ninja H2 został prawie całkowicie pozbawiony owiewek. Jak przystało na topowy model, jest on bogato wyposażony. Z H2 ma quickshifter, system launch control czy kolorowy wyświetlacz z możliwością połączenia ze smartfonem.