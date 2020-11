Do oferty Kawasaki dołączy Z H2 SE. To ma być król nakedów

Kawasaki Z H2 SE ma tę samą ramę i doładowany silnik, co wersja standardowa. Oznacza to 998 cm3 i maksymalną moc 200 KM. Model Z H2 w porównaniu do Ninja H2 został pozbawiony sporych owiewek, szybki, a cały przód ze światłami wygląda zupełnie inaczej i jest zdecydowanie mniejszy. Jest to zatem Kawasaki Ninja H2 w wersji naked.