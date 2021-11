Kategoria B wystarczy. VMoto pokazało model Stash

VMoto Stach napędzany jest silnikiem elektrycznym o mocy 8,2 KM (6kW). To oznacza, że należy od do tej samej kategorii co spalinowe 125 cm3, a więc można będzie nim jeździć na prawo jazdy kat. B (posiadane od przynajmniej 3 lat) lub kat. A1. Prędkość maksymalna wynosi 105 km/h, a zasięg obiecywany przez producenta to 240-260 km. Kwestia tylko taka, że taki wynik można uzyskać spokojną jazdą ze średnią prędkością ok. 45 km/h. Ładowanie do pełna ma trwać 6 h.