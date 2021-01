Już wiemy, jak brzmi Bimota Tesi H2. Posłuchaj pracującego silnika

Kawasaki ma 49 proc. udziałów w marce Bimota. To właśnie Japończycy dostarczają doładowany silnik znany z modelu Ninja H2 . Standardowo czterocylindrowa jednostka o pojemności 998 cm3 generuje maksymalną moc 231 KM, a z systemem Ram Air 243 KM . I to właśnie dźwięk tego silnika zaprezentowano na krótkim nagraniu.

Jest to jedynie niewielka próbka na niskich obrotach, ale już można usłyszeć, że Bimota Tesi H2 będzie brzmiała agresywnie i basowo. Pozostaje jedynie pytanie o wydech, który na nagraniu jest zdecydowanie inny niż przy zaprezentowanym wcześniej motocyklu. Czy jest to element akcesoryjny? I czy jest to układ wydechowy z homologacją drogową?