Napęd hybrydowy Kawasaki nabiera kształtów. Jest coraz bliżej produkcji

Motocykle hybrydowe to cały czas coś, co jest pieśnią przyszłości. Jednak wygląda na to, że wreszcie nie tak odległej. Taki rodzaj układu napędowego od lat sprawdza się w samochodach, jednak w przypadku motocykli znaczącym problemem jest wielkość i ciężar. W końcu trzeba zamontować dwa silniki, zbiornik z paliwem i akumulator na prąd. Dlatego nie jest to tak łatwe.