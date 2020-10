Kawasaki zrobi motocykl z napędem hybrydowym. Silnik elektryczny wspomoże spalinowy

W samochodach napęd hybrydowy to od lat znane rozwiązanie, ale do tej pory nie zostało szerzej wykorzystane w świecie motocykli. Niedługo może się to zmienić za sprawą Kawasaki. W internecie pojawiły się szkice patentowe, które zdradzają, jak ma działać system napędowy opracowywany przez japońską markę.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Sportowo-turystyczne modele mogą być tymi, w których sprawdzą się hybrydy. (Materiały prasowe, Fot: Kawasaki)