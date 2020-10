Kawasaki Versys 1000 S – debiut środkowej odmiany modelu

Kawasaki Versys 1000 S jako pośrednia wersja wyposażeniowa posiada część dodatków, które znajdują się w najbogatszej odmianie SE. Oznacza to możliwość podłączenia smartfonu do komputera pokładowego, podgrzewaną kierownicę, tempomat, kontrolę trakcji, dodatkowe światła doświetlające zakręty, quick shifter i wytrzymalszy lakier.

Podobnie jak model standardowy i SE, tak też Kawasaki Versys 1000 S będzie oferowany w kilku wersjach – dokładniej w czterech: podstawowej, Tourer, Tourer Plus i Grand Tourer. Druga z nich wyposażona jest w tworzywo chroniące bak i dwa kufry boczne o łącznej pojemności 57 l. Tourer Plus ma dodatkowo LED-owe światła przeciwmgielne. Natomiast najbogatsza wersja Grand Tourer dorzuca do tego centralny kufer o pojemności 47 l, uchwyt na nawigację i crash pady zamontowane do ramy przy silniku.