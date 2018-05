Japończycy chcą zdominować przyszłość elektrycznych aut. Inwestują w nowy rodzaj baterii

Niewykluczone, że najbliższą przyszłością motoryzacji są samochody elektryczne. Japończycy chcą przygotować się na taką ewentualność i wyprzedzić świat w opracowaniu technologii, która umożliwi przejechanie 800 km bez ładowania.

Toyota, Nissan, Honda i Panasonic to największe z firm, które przy pomocy japońskiego rządu stworzyły centrum Libtec. To projekt naukowy, który ma zapewnić jak najszybsze opracowanie technologii akumulatorów o elektrolicie w stanie stałym możliwej do zastosowania w seryjnej produkcji aut.