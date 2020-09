Indyjski Hero tworzy w Niemczech sportowy motocykl elektryczny

Marka Hero oferuje głównie tańsze małe motocykle. To właśnie takie modele należą do najpopularniejszych w Indiach. Jednak teraz ten producent ma plan podbicia nowych rynków i pracuje nad linią motocykli nazwaną e.US. Jest to skrót od Electric Ultra Sport, co oznacza mocne sportowe motocykle elektryczne, a więc coś zupełnie wyjątkowego dla indyjskiej marki.