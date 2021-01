Husqvarna szykuje scramblera na A1. Svartpilen 125 trafi do sprzedaży w 2021 r.

Powstanie tego modelu może nie było głośno zapowiadane, ale fakt, że trafi on do sprzedaży nie powinien dziwić. W końcu Husqvarna należy do KTM-a, który ma w swojej ofercie model 125 Duke. Zatem baza do nowego modelu szwedzkiej marki już była. Co więcej – modele KTM 390 Duke oraz siostrzane Husqvarny Svartpilen 401 i Vitpilen 401 z silnikiem o pojemności 373 cm3 mają tę samą konstrukcję, co "125-tka". Zatem stworzenie nowego motocykla klasy, która w Polsce umożliwia jazdę z kategorią B, mogło odbyć się szybko i stosunkowo niewielkim kosztem.