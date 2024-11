Honda z garścią premier - klasyk w Europie, nowy silnik i elektryfikacja

Skoro mowa o nowoczesności i przyszłości, to Honda zaprezentowała też dwa elektryczne koncepty. EV Run to model bliski produkcji. Jest to motocykl średniej wielkości, który w ostatecznej formie ma trafić do sprzedaży już w 2025 r. Jeśli zachowa swoją futurystyczną stylistykę, to może stać się ciekawą propozycją do miasta. Drugim konceptem, wykorzystującym ten sam język stylistyczny, jest skuter EV Urban. Natomiast dla tych, którzy nie chcą czekać na te nowe modele, jest już drugi seryjny elektryczny jednoślad Hondy, czyli CUV e - skuter na prąd będący odpowiednikiem spalinowych modeli 125 cm3.